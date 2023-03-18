Киану Ривз убит горем: внезапно скончалась одна из звезд «Джона Уика»

23 марта в кино выйдет боевик «Джон Уик – 4». Но один из актеров этой франшизы не дожил до премьеры. 60-летний Лэнс Реддик, сыгравший Харона, был найден мертвым у себя дома в Калифорнии утром 17 марта.

Как сообщает издание TMZ, причина смерти актера еще не ясна, но источники в правоохранительных органах говорят, что она кажется естественной. Трагедия стала неожиданностью для всех – на следующей неделе Лэнс должен был посетить телешоу для продвижения нового фильма, а за два дня до кончины он выложил в социальную сеть серию радостных домашних снимков со своими собаками.

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