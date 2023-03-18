«Сочный фрукт»: Вики Одинцова засветила округлые формы без штанов во время прогулки на велосипеде

Среди последних публикаций личного микроблога звезды шоу «Звезды в Африке» Вики Одинцовой появилась фотография знаменитости в стрингах и короткой рубашке.

Одинцова взяла велосипед, чтобы оседлать его своим сочным «персиком». Вики занимается спортом даже на отдыхе. Поэтому блогерша не стала лежать на горячем песке райских островов, а поспешила на активную прогулку.

Во время прогулки Одинцова запечатлела красивые формы. Поклонники знаменитости при виде свежего фото замерли: