«Сочный фрукт»: Вики Одинцова засветила округлые формы без штанов во время прогулки на велосипеде

Среди последних публикаций личного микроблога звезды шоу «Звезды в Африке» Вики Одинцовой появилась фотография знаменитости в стрингах и короткой рубашке.
Одинцова взяла велосипед, чтобы оседлать его своим сочным «персиком». Вики занимается спортом даже на отдыхе. Поэтому блогерша не стала лежать на горячем песке райских островов, а поспешила на активную прогулку.
Во время прогулки Одинцова запечатлела красивые формы. Поклонники знаменитости при виде свежего фото замерли:
«Сочный фрукт», «Вот это «компас» для поиска приключений», «Какая красота», «Фигура класс», «Вики, ты восхитительна».
Вики Одинцова в смелом образе. Фото: соцсети
Напомним, ранее Вики Одинцова похвасталась выдающейся грудью на Мальдивах.