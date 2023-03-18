Стартовая цена 250 тыс руб: малиновый пиджак Владимира Жириновского выставили на аукционе

Стало известно, что пиджак политика Владимира Жириновского выставят на продажу с молотка вместе с редкими книгами и журналами.

В четверг, 23 марта пройдет аукцион, где будет представлен малиновый пиджак основателя ЛДПР. Первоначальной ценой вещи является сумма в 250 тысяч рублей.

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Сообщается, что экстравагантный пиджак политика был подарен Александру Гордону. Жириновский вручил ему предмет гардероба во время телевизионного эфира. Теперь вещь представляет коллекционную ценность.

К слову, телеведущий не захотел хранить у себя этот пиджак. Гордон решил отдать вырученные с продажи вещи деньги на благотворительность. Об этом заявили в msk.kp.ru.