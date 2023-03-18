«Маме на здоровье»: Клара Новикова рассказала, как дочь отреагировала на новости о ее романе с молодым ухажером

Звезда программы «Аншлаг» Клара Новикова поделилась подробностями романа с мужчиной, младше ее.
По словам Новиковой, никакого романа не было. Артистка просто выдумала его, чтобы привлечь внимание к своей персоне.
Из-за последних событий в мире на федеральных каналах стало меньше развлекательных программ. Именно там знаменитость активно появлялась. А теперь у Клары Новиковой нет такой возможности. Вот она и выдумала возлюбленного ради потехи.
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«Хочется же каких-то легенд и баек. Они всегда были вокруг артистов. И публике это интересно… Когда все об этом стали писать, я понимала, с чего это началось. Поэтому реагировала спокойно. Чего обо мне только не писали! И что я умерла, и что у меня появился внебрачный сын. Якобы была какая-то интрижка в молодости», – призналась артистка.
Клара Новикова рассказала, как дочь отреагировала но появление у нее молодого ухажера.
«Маша тоже пошутила, это ее юмор. У мамы молодой любовник, подумаешь! Что она может сделать? Пускай маме на здоровье будет», – заявила Новикова в беседе с mk.ru.