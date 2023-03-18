«Маме на здоровье»: Клара Новикова рассказала, как дочь отреагировала на новости о ее романе с молодым ухажером

Звезда программы «Аншлаг» Клара Новикова поделилась подробностями романа с мужчиной, младше ее.

По словам Новиковой, никакого романа не было. Артистка просто выдумала его, чтобы привлечь внимание к своей персоне.

Из-за последних событий в мире на федеральных каналах стало меньше развлекательных программ. Именно там знаменитость активно появлялась. А теперь у Клары Новиковой нет такой возможности. Вот она и выдумала возлюбленного ради потехи.

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