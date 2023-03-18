Маколей Калкин стал папой во второй раз

Маколей Калкин в прошлом году женился на актрисе Бренде Сонг, с которой воспитывает сына Дакоту. Недавно у пары родился еще один ребенок.

Артисты скрывали сына три месяца. Малыша назвали Карсоном. В семье Калкина было четверо братьев и две сестры. Поэтому и сам актер настроен на создание большой семьи. И недавнее пополнение приблизило Маколея на одного ребенка к достижению цели.

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Несмотря на проблемы, Маколей Калкин смог найти силы жить дальше без пагубных привычек и продолжил карьеру актера. Друзья знаменитости считают, что рядом с женой Калкин смог обрести покой и счастье. Об этом рассказали в usmagazine.com.