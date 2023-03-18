«Ужасные вещи»: жена Гуфа после скандала в семье обратилась к психотерапевту

Возлюбленная Гуфа рассказала, что обратилась к специалисту после недавних кошмаров в семье.
Напомним, у Гуфа и Юлии случилась крупная ссора. В конфликт были вовлечены и третьи лица.
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«Никогда не знаешь, что будет завтра, но здравый рассудок должен всегда преобладать, чтобы сохранить качество жизни. Я вернулась в психотерапию, позабыв о ней на 1,5 года. На данный момент у меня нет конкретных запросов, как раньше, и по состоянию все ок. Но я планирую поддерживать себя на постоянной основе, особенно, как только начинаю ощущать «неустойчивую поверхность»», – призналась Королева.
«Если бы я могла рассказать вам хоть каплю того, что сейчас происходит в моей жизни, вы бы сходили в церковь. Даже мой аккаунт сломался! Но я просто терминатор, если кто-то не в курсе. Я готова рвать и метать на пути к своим целям», – рассказала Юлия.
Королева добавила, что некоторые имена и события она просто не может упомянуть в социальных сетях.
«Происходят, правда, ужасные вещи, настолько, что они не для соцсетей», – пояснила Юлия.