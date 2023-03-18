«Ужасные вещи»: жена Гуфа после скандала в семье обратилась к психотерапевту

Возлюбленная Гуфа рассказала, что обратилась к специалисту после недавних кошмаров в семье.

Напомним, у Гуфа и Юлии случилась крупная ссора. В конфликт были вовлечены и третьи лица.

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«Никогда не знаешь, что будет завтра, но здравый рассудок должен всегда преобладать, чтобы сохранить качество жизни. Я вернулась в психотерапию, позабыв о ней на 1,5 года. На данный момент у меня нет конкретных запросов, как раньше, и по состоянию все ок. Но я планирую поддерживать себя на постоянной основе, особенно, как только начинаю ощущать «неустойчивую поверхность»», – призналась Королева.