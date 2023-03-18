Тонкие ножки и осиная талия: Анастасия Решетова похвасталась постройневшей фигурой

Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

«Держу интервалку несколько раз в неделю. Тренировки два раза в неделю тоже. Очень рада снова вернуться в свою былую форму. Кайфую от своей фигуры сейчас. Но еще есть, куда стремиться», – написала Решетова в комментариях под свежим фото.