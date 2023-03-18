Тонкие ножки и осиная талия: Анастасия Решетова похвасталась постройневшей фигурой

Анастасия Решетова

Анастасия Решетова. Фото: соцсети 

Бывшая возлюбленная Тимати рассказала, как привела себя в форму.

Среди последних публикаций личного микроблога модели Анастасии Решетовой появилась фотография знаменитости в обтягивающих джинсах, которе подчеркнули стройные ноги знаменитости.

Анастасия призналась, что продолжает придерживаться интервального питания. А еще экс-возлюбленная шоумена Тимати занимается в зале. Решетова призналась, что влюблена в свою фигуру.

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«Держу интервалку несколько раз в неделю. Тренировки два раза в неделю тоже. Очень рада снова вернуться в свою былую форму. Кайфую от своей фигуры сейчас. Но еще есть, куда стремиться», – написала Решетова в комментариях под свежим фото.

Анастасия Решетова в обтягивающих джинсах. Фото: соцсети 

Напомним, ранее Анастасия Решетова поделилась рецептом идеального завтрака.

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