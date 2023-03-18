«Спокойнее, особенно с рекламными контрактами»: Дилара Зинатуллина стала богаче после развода с Моргенштерном*

Экс-жена шоумена Алишера Моргенштерна* призналась, что стала зарабатывать больше, чем в браке.

Дилара Зинатуллина вспомнила, как жила на деньги экс-возлюбленного. А теперь у знаменитости свой бизнес.

«Он очень многое мне дал. Практически все, что я сейчас имею – его заслуга. Я очень ему благодарна. Он сделал меня намного сильнее – ни для кого не секрет, что он не раз разбивал мое сердечко. Я все еще верю в любовь, потому что она у нас была, искренняя», – поделилась Дилара.

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