«Спокойнее, особенно с рекламными контрактами»: Дилара Зинатуллина стала богаче после развода с Моргенштерном*

Экс-жена шоумена Алишера Моргенштерна* призналась, что стала зарабатывать больше, чем в браке.
Дилара Зинатуллина вспомнила, как жила на деньги экс-возлюбленного. А теперь у знаменитости свой бизнес.
«Он очень многое мне дал. Практически все, что я сейчас имею – его заслуга. Я очень ему благодарна. Он сделал меня намного сильнее – ни для кого не секрет, что он не раз разбивал мое сердечко. Я все еще верю в любовь, потому что она у нас была, искренняя», – поделилась Дилара.
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«Когда мы были вместе, он обеспечивал меня, дарил мне дорогие подарки. Расставание с ним, как это ни странно, сказалось на мне хорошо. Все-таки у этого молодого человека есть проблемки, и они отражались на мне. Сейчас же мне намного проще, спокойнее, особенно с рекламными контрактами», – добавила Зинатуллина на YouTube-канале «Втачке» Анастасии Анисимовой.