«Почувствовала себя богиней»: Виктория Боня трогательно поздравила дочь с днем рождения

Экс-участница шоу «Дома-2» Виктория Боня поздравила дочь с 11-летием. Вместе со словами благодарности наследнице знаменитость назвала свой секрет молодости и красоты.
Напомним, Виктория Боня состояла в браке с миллиардером Алексом Смерфитом. У пары родилась дочь Анджелина Летиция Смерфит. Она и стала источником вдохновения для теледивы.
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Оказалось, в момент рождения дочки Виктория ощутила себя по-настоящему роскошной женщиной.
«Сегодня моей дочери исполнилось 11 лет. 11 лет назад, я помню этот день, очень хорошо, очень четко, это был очень крутой день. Я почувствовала себя настоящей богиней, когда ее родила!», – поделилась Боня в личном микроблоге.
Напомним, Викторию Боню сравнили с Анджелиной Джоли.