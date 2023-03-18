«Почувствовала себя богиней»: Виктория Боня трогательно поздравила дочь с днем рождения

Экс-участница шоу «Дома-2» Виктория Боня поздравила дочь с 11-летием. Вместе со словами благодарности наследнице знаменитость назвала свой секрет молодости и красоты.

Напомним, Виктория Боня состояла в браке с миллиардером Алексом Смерфитом. У пары родилась дочь Анджелина Летиция Смерфит. Она и стала источником вдохновения для теледивы.

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Оказалось, в момент рождения дочки Виктория ощутила себя по-настоящему роскошной женщиной.