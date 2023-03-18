«Я уже не модная»: жена Павла Мамаева показала, какой была 14 лет назад

Среди последних публикаций личного микроблога возлюбленной футболиста Павла Мамаева появились снимки, на которых знаменитость сама на себя не похожа.

Надежда Санько – обладательница стройной фигуры и светлых волос. Но в молодости жена игрока футбольного клуба «Химки» выглядела иначе.

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Подруга Санько отправила ей архивные кадры и напомнила, что они всегда были модными. Подруги носили 14 лет назад леопардовую одежду. И вот этот принт вновь в тренде: