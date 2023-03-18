«Стареть надо достойно»: Николай Расторгуев объяснил, почему отказался от пластической хирургии

Исполнитель Николай Расторгуев рассказал, почему отказался от пластики лица.
Напомним, недавно в Сети активно обсуждали похудение Филиппа Киркорова. Артист не скрывал, что обратился за помощью к пластическим хирургам.
И коллега поп-короля Григорий Лепс в свое время восстановил растительность на голове при помощи «пластики».
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А вот солист группы «Любэ» не готов лечь под нож пластического хирурга.
«Мне посоветовали сделать какую-то процедуру по уходу за лицом. Без всяких штук: только крем. Я сделал. На этом все. О пластике никогда не думал. Я немного из другой когорты артистов. Считаю, что стареть надо достойно», – процитировали исполнителя prozvezd.info.