«Стареть надо достойно»: Николай Расторгуев объяснил, почему отказался от пластической хирургии

Николай Расторгуев

Николай Расторгуев. Фото: Global Look Press 

Солист группы «Любэ» поделился своим отношением к тем, кто перекраивает лицо ради омоложения.

Исполнитель Николай Расторгуев рассказал, почему отказался от пластики лица.

Напомним, недавно в Сети активно обсуждали похудение Филиппа Киркорова. Артист не скрывал, что обратился за помощью к пластическим хирургам.

И коллега поп-короля Григорий Лепс в свое время восстановил растительность на голове при помощи «пластики».

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А вот солист группы «Любэ» не готов лечь под нож пластического хирурга.

«Мне посоветовали сделать какую-то процедуру по уходу за лицом. Без всяких штук: только крем. Я сделал. На этом все. О пластике никогда не думал. Я немного из другой когорты артистов. Считаю, что стареть надо достойно», – процитировали исполнителя prozvezd.info.

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