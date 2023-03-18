«Стареть надо достойно»: Николай Расторгуев объяснил, почему отказался от пластической хирургии

И коллега поп-короля Григорий Лепс в свое время восстановил растительность на голове при помощи «пластики».

Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

А вот солист группы «Любэ» не готов лечь под нож пластического хирурга.