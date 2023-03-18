«Вашей карьере может настать конец»: Бен Аффлек раскрыл, почему не ведет социальные сети

Актер Бен Аффлек сравнил соцсети с минами, способные разрушить карьеру любого человека. Голливудский красавчик рассказал о причине своего отсутствия в соцсетях. По его словам, он имеет травмирующий опыт общения с журналистами.
Звезда рассказал, что его жена Дженнифер Лопес с удовольствием пользуется соцсетями и имеет много подписчиков. Сам же Бен с осторожностью дает интервью и перестал доверять соцсетям.
«Эти вещи как наземные мины. Как только вы скажете одно неверное слово, вашей карьере может настать конец. У меня был очень болезненный опыт с одним откровенным интервью. Мои слова переврали ради кричащих заголовков», — пожаловался артист, пишет The Hollywood Reporter.
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В злополучном интервью Аффлек рассказал, что пьянство разрушило его брак с актрисой Дженнифер Гарнер.
«Я отвечал за свои действия и за каждое слово. Я не мог винить жену. Мы любили друг друга, мы до сих пор заботимся друг о друге», — отметил он.
По его словам, публичные обсуждения его зависимости повлияли на его жизнь. Он вопреки своему желанию стал одним из символов актерского алкоголизма и выздоровления после него.