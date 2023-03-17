Бондарчук анонсировал фильм о Талькове и сериал о строительстве башни «Федерация»

«НМГ студия» Федора Бондарчука готовит фильм о советском рок-музыканте Игоре Талькове и сериал о строительстве небоскреба «Федерация» в «Москва-Сити». К этим проектам уже пишутся сценарии. Оба они будут продолжениями сотрудничества компании с шоураннером Сергеем Кальварским, выпустившим сериал о маньяке «Фишер».

«В «НМГ студию» он (Кальварский. — Прим. авт.) пришел с двумя идеями. Первая была как раз про Фишера. Вторая — сериал под рабочим названием «Федерация» о людях, которые создавали «Москва-Сити». О том периоде, когда построили башню «Федерация», действительно одно из лучших зданий в Европе. Ураганный проект. Кроме того, вместе с Кальварским мы разрабатываем фильм про Игоря Талькова под рабочим названием «Тальков», — цитируют Бондарчука «Ведомости».

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Режиссер и продюсер добавил, что Кальварский был свидетелем событий, связанных с трагедией Игоря Талькова. Он был ведущим концерта, во время которого музыкант был убит. В тот роковой вечер он вышел на сцену и сказал: «Стоп музыка! За кулисами только что стреляли в Игоря Талькова». Преступление, кстати, до сих пор не раскрыто. На фоне успеха сериала «Король и Шут» и других байопиков о музыкантах данный проект может стать большим событием в мире кино.