Предательство! Какой предмет нашла принцесса Диана в своей спальне перед свадьбой

Бывший обозреватель BBC Дженни Бонд рассказала, что принцесса Диана перед свадьбой рассказала о большом предательстве Чарльза. Уже тогда наследник престола крутил роман с Камиллой, оскорбляя перед всем дворцом свою будущую супругу.

Диана нашла в своей спальне с принцем браслет с гравировкой G&F. «Глэдис и Фред» — прозвища, которые Камилла и Чарльз дали друг другу. Конечно, она была убита.

«Это взбесило ее, и она хотела знать, почему он сделал такой подарок Камилле», — сказала Дженни.

По ее словам, Диана не могла выкинуть из головы эту историю. Найденный браслет испортил ей настроение на собственной свадьбе.

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