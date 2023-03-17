Когда Диана в первый раз застукала Чарльза с Камиллой — возмутительно, что они делали

Бывший сотрудник охраны принцессы Уэльской Кен Уорф рассказал, что в ​​1989 году на одной из вечеринок Диана впервые застукала своего мужа Чарльза вместе с Камиллой Паркер-Боулз. Уже тогда наследник престола начал изменять своей супруге.

Диана ворвалась в комнату, где молодые люди разговаривали. Сначала повисло молчание.

«Я не совсем понимал, что Диана собиралась делать дальше, но она подошла к Камилле и сказала: «Послушайте, не держите меня за идиотку», — вспомнил сотрудник охраны слова принцессы.

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