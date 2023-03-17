«Обнимаю каждый день»: Пэрис Хилтон рассказала об огромном подарке от Ким Кардашьян по случаю рождения сына

Светская львица Пэрис Хилтон стала гостьей шоу Watch What Happens Live и ответила на ряд вопросов, связанных с рождением ее ребенка. В январе 2023-го звезда реалити наконец-то стала мамой (через суррогатную мать) – у них с мужем-бизнесменом родился мальчик, которого назвали Фениксом.

Ведущий спросил гостью, какой самым невероятный подарок она получила по случаю своего материнства. Пэрис ответила, что больше всех отличилось семейство Кардашьян.

«Ким, Кортни и Крис прислали мне эту гигантскую альпаку, не настоящую. Это так здорово, - восхищенно рассказала звезда. - Она сейчас стоит у меня перед домом. Это самая милая вещь. Я обнимаю ее каждый день».

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