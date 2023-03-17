Растительность вам к лицу: принц Уильям и Кейт Миддлтон украсили себя пучками зелени

17 марта британский принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон приняли участие в праздничных мероприятиях по случаю Дня святого Патрика. В частности, они посетили парад ирландской гвардии в городе Олдершот, что под Лондоном.

Парадно одетые наследники престола украсили свои наряды традиционными для этого праздника пучками клевера, как и все присутствующие. Кейт прицепила себе растение на грудь, а Уильям — на фуражку. Последнее вызвало немало шуточек в Сети о том, что на голове у принца все-таки что-то растет.