«Ссорятся, как и все пары»: королевский автор рассказал, что является большим стрессом для Уильяма и Кейт

О британской королевской семье, а точнее о принце Уильяме и принцессе Кейт вышла новая книга Gilded Youth: An Intimate History of Growing Up in the Royal Family («Позолоченная молодежь: интимная история взросления в королевской семье»).

Ее автор Том Куинн поделился с журналистами выдержками из своего произведения, рассказав, какими являются бывшие герцоги Кембриджские в обычной жизни.

«Конечно, в частном порядке Уильям и Кейт, как и все пары, ссорятся, скандалят, кричат друг на друга и говорят друг другу недобрые вещи, но Кейт инстинктивно умиротворяет мужа, а Уильям всегда уступает, так как у него было более чем достаточно эмоциональных скандалов, развод (родителей, — Прим. авт.) и потрясения в детстве», — цитирует королевского автора портал Yahoo.

«Кейт может показаться очень спокойным человеком, да и Уильям тоже. Но это не всегда так. Потому что большой стресс для Уильяма и Кейт заключается в том, что они постоянно окружены (дворцовыми помощниками, — Прим. авт.). Это как в романе Джейн Остин».