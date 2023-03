«Ссорятся, как и все пары»: королевский автор рассказал, что является большим стрессом для Уильяма и Кейт

О британской королевской семье, а точнее о принце Уильяме и принцессе Кейт вышла новая книга Gilded Youth: An Intimate History of Growing Up in the Royal Family («Позолоченная молодежь: интимная история взросления в королевской семье»).

Ее автор Том Куинн поделился с журналистами выдержками из своего произведения, рассказав, какими являются бывшие герцоги Кембриджские в обычной жизни.