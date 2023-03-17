Что на самом деле ампутировали Роману Костомарову — речь о голенях

За жизнь Романа Костомарова сражаются лучшие врачи нашей страны. Из-за агрессивного сепсиса медикам пришлось ампутировать фигуристу обе стопы, затем голени обеих ног и всю кисть руки.

Он действительно пришел в себя, питается уже самостоятельно. Жена Оксана Домнина не отходит от любимого супруга.

«Придя в сознание, он всех, фигурально говоря, измучил — в смысле, весь медперсонал. Да, гонял всех, просил помыть голову ему, а медсестра мороженым его кормила», — сообщил «МК» источник в больнице.

Организм Костомарова ослаб, сейчас он весит около 50 кг при росте 182 сантиметра.

Но прогнозы уже хорошие, тьфу-тьфу-тьфу.

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