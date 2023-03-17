Какая милота! Киану Ривза обложили щенками со всех сторон — видео

Мимиметр зашкаливает, когда видишь Киану Ривза, обложенного щеночками со всех сторон. А у американцев недавно было подобное зрелище.

16 марта 58-летний актер стал гостем передачи The Tonight Show, чтобы прорекламировать свой новый фильм «Джон Уик – 4», и ему предложили необычную игру.

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Киану и телеведущий Джимми Фэллон сыграли в викторину «Щенячий квиз», суть которой в том, что за каждый правильный ответ игрок получал по одному миленькому щенку. Шоумен, похоже, поддался кинозвезде, но в финале эксперимента Ривз был полностью обложен прекрасными созданиями.

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