Зудина наехала на сбежавшего Назарова из-за униженного Табакова

Звезда сериала «Кухня» Дмитрий Назаров в одном из интервью заявил, что режиссер Олег Табаков якобы совершал при жизни такие поступки, о которых люди не знают. Какие конкретно — артист не уточнил, но интригу оставил открытой.

Вдова Табакова Марина Зудина молчать не стала. Актриса заявила, что не опускается до такого уровня.

«Ну, может быть, он что-то и сказал, потом еще какую-то хрень скажет. Даже вообще без комментариев! Прямо отмыться хочется», — заявила она.

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