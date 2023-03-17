Пресняков высказался о браке, пока его жена развлекается в Эмиратах

Пока Наталья Подольская веселится с подругами в Дубае, ее мужа посещают мысли о том, что для сохранения семейного счастья нужно прилагать усилия:

«Отношения на самом деле — большая работа. Удивлять, любить, дарить любовь необходимо постоянно. Любовь — это дело очень опасное. Сегодня она есть, а завтра — разлад. К отношениям надо очень щепетильно относиться, если любишь. Если ты не работаешь над отношениями, то ничего не будет», — разоткровенничался артист.

Напомним, что пара узаконила свои отношения в 2010 году. У супругов двое сыновей: Артемий и Иван.

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