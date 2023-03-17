Прыщавое лицо, два подбородка, солома на голове вместо волос: как выглядела Мусульбес до «Дома-2» и какой стала сейчас

Экс-участнице «Дома-2» Тане Мусульбес в октябре исполнилось 25 лет. К своему юному возрасту девушка имеет богатый опыт семейной жизни и скандал в виде увода чужого мужа. Таня Мусульбес дважды выходила замуж и столько же разводилась. Теперь же у нее роман с мужем Марины Африкантовой Романом Капаклы. В эффектную брюнетку влюбляются многие.

Правда, такой красавицей, как сейчас Таня Мусульбес была не всегда. В Сети много фотографий, доказывающих это.

На проекте «Дом-2» Таня Мусульбес появилась в сентябре 2016 года, когда ей еще не было и 19 лет.

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