Прыщавое лицо, два подбородка, солома на голове вместо волос: как выглядела Мусульбес до «Дома-2» и какой стала сейчас

Экс-участнице «Дома-2» Тане Мусульбес в октябре исполнилось 25 лет. К своему юному возрасту девушка имеет богатый опыт семейной жизни и скандал в виде увода чужого мужа. Таня Мусульбес дважды выходила замуж и столько же разводилась. Теперь же у нее роман с мужем Марины Африкантовой Романом Капаклы. В эффектную брюнетку влюбляются многие.
Правда, такой красавицей, как сейчас Таня Мусульбес была не всегда. В Сети много фотографий, доказывающих это.
На проекте «Дом-2» Таня Мусульбес появилась в сентябре 2016 года, когда ей еще не было и 19 лет.
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Таня Мусульбес в 19 лет и сейчас. Фото: кадр «Дома-2», 2016 год/соцсети
Тогда Таня Мусульбес была девушкой с обесцвеченными волосами, которые выглядели, как солома на голове. К тому же, у нее была проблемная кожа лица — вся покрытая прыщами. Таня Мусульбес была потяжелее на несколько килограммов, пухлощека и имела два подбородка. Таня от природы склонна к полноте, это знают те, кто видел ее маму.
Сейчас Таня Мусульбес живет на Бали, куда к ней переехал Рома Капаклы.