Фигуристы разыграют 10 миллионов на шоу «Русский вызов»

18 марта в Москве пройдет турнир фигуристов по шоу-программам «Русский вызов». Их выступления будет оценивать жюри, а по итогам конкурса будет распределен призовой фонд размером 10 миллионов рублей.

В турнире примут участие 16 одиночников и 8 спортивных и танцевальных пар, среди них — Алина Загитова, Евгения Медведева, Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Татьяна Волосожар, Максим Траньков, Анна Щербакова…

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Победитель соревнований получит 5 миллионов рублей, за второе место предусмотрена награда 3 миллиона, за третье — 1 миллион рублей, и еще два приза по 500 тысяч жюри вручат другим участникам — на свое усмотрение, сообщает телеканал «360» со ссылкой на «Известия».