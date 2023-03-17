«Вы красьтесь, а то вы страшненькая очень!»: Елена Малышева публично унизила Екатерину Варнаву

Елена Малышева

Елена Малышева. Фото: Global Look Press

О неприятной встрече с телеведущей Еленой Малышевой вспомнила актриса Марина Федункив.

Актрисе Екатерине Варнаве часто достается от хейтеров - то им не нравится лицо звезды, то ее фигура, то поведение.

Но оказывается, в числе тех, кто готов критиковать Екатерину Варнаву за внешность, и известная телеведущая, врач Елена Малышева.

Актриса Марина Федункив вспомнила один эпизод, который не красит Елену Малышеву. Теледоктор публично прошлась по внешности Екатерины Варнавы и дала ей совет.

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«Есть такая премия, где чествуют докторов. Ее ведет Малышева. Нас туда сдуру отправили: Верещагина, меня и Варнаву. Елена Васильевна говорит: «Мариночка, я вас обожаю! Вы такая потешная, я прямо хохочу-хохочу, как вас включаю». Отвечаю: «А я - вас!» Потом она подходит со своей свитой и такая: «Варава, Варава! А вы чего не краситесь? Вы красьтесь, а то вы страшненькая очень!» Мы вместе с Катькой были ненакрашенные, потому что пришли на репетицию», - поделилась воспоминаниями Марина Федункив.

По материалам RUTUBE-шоу «Пожалуйста, не рассказывай!»

Екатерина Варнава. Фото: Global Look Press

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