«Вы красьтесь, а то вы страшненькая очень!»: Елена Малышева публично унизила Екатерину Варнаву

Актрисе Екатерине Варнаве часто достается от хейтеров - то им не нравится лицо звезды, то ее фигура, то поведение.
Но оказывается, в числе тех, кто готов критиковать Екатерину Варнаву за внешность, и известная телеведущая, врач Елена Малышева.
Актриса Марина Федункив вспомнила один эпизод, который не красит Елену Малышеву. Теледоктор публично прошлась по внешности Екатерины Варнавы и дала ей совет.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
«Есть такая премия, где чествуют докторов. Ее ведет Малышева. Нас туда сдуру отправили: Верещагина, меня и Варнаву. Елена Васильевна говорит: «Мариночка, я вас обожаю! Вы такая потешная, я прямо хохочу-хохочу, как вас включаю». Отвечаю: «А я - вас!» Потом она подходит со своей свитой и такая: «Варава, Варава! А вы чего не краситесь? Вы красьтесь, а то вы страшненькая очень!» Мы вместе с Катькой были ненакрашенные, потому что пришли на репетицию», - поделилась воспоминаниями Марина Федункив.
По материалам RUTUBE-шоу «Пожалуйста, не рассказывай!»
Екатерина Варнава. Фото: Global Look Press