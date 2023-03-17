«Вы красьтесь, а то вы страшненькая очень!»: Елена Малышева публично унизила Екатерину Варнаву

Актрисе Екатерине Варнаве часто достается от хейтеров - то им не нравится лицо звезды, то ее фигура, то поведение.

Но оказывается, в числе тех, кто готов критиковать Екатерину Варнаву за внешность, и известная телеведущая, врач Елена Малышева.

Актриса Марина Федункив вспомнила один эпизод, который не красит Елену Малышеву. Теледоктор публично прошлась по внешности Екатерины Варнавы и дала ей совет.

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