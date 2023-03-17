Сгорбилась и оделась в черное с головы до ног: Пугачеву в мрачном наряде засняли в Израиле

Певица Алла Пугачева не пропускает в Израиле ни одного концерта с участием звезд из России. На этот раз она посетила выступление певицы Манижи в Тель-Авиве, которое состоялось в минувший четверг, 16 августа.
Сама Алла Борисовна пока не поделилась впечатлениями от увиденного, как она это обычно делает после посещения концертов российских знаменитостей в Израиле.
Зато в Сети уже появились снимки Аллы Пугачевой, которые сделали поклонники Примадонны рядом с концертным залом.
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Выглядит Алла Борисовна довольно мрачновато. Для выхода в свет Алла Пугачева оделась в тотал блэк. Узкие черные брюки, туфли на плоской подошве, тренч до пят. Алла Пугачева сгорбилась, что придало ее образу немного трагичный вид.
Рядом с Аллой Пугачевой — спутник, довольно фактурный мужчина. Вероятно, он сопровождает Примадонну вместо мужа, который сейчас гастролирует по Америке.
Алла Пугачева в черном наряде. Фото: соцсети