Сгорбилась и оделась в черное с головы до ног: Пугачеву в мрачном наряде засняли в Израиле

Певица Алла Пугачева не пропускает в Израиле ни одного концерта с участием звезд из России. На этот раз она посетила выступление певицы Манижи в Тель-Авиве, которое состоялось в минувший четверг, 16 августа.

Сама Алла Борисовна пока не поделилась впечатлениями от увиденного, как она это обычно делает после посещения концертов российских знаменитостей в Израиле.

Зато в Сети уже появились снимки Аллы Пугачевой, которые сделали поклонники Примадонны рядом с концертным залом.

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