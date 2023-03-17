Модная, в сливочном худи: Фриске засняла подросшую дочку-пухляшку в коляске и ее счастливую бабушку

Младшая сестра ныне покойной певицы Жанны Фриске Наталья уже почти год наслаждается статусом мамы. Появление на свет дочки Луны сделало самой счастливой не только Наталью Фриске, но и ее пожилых родителей. Ольга Копылова и Владимир Фриске, пережившие тяжелую потерю, почувствовали вкус к жизни с появлением у них внучки Луны. Бабушка с дедушкой души не чают в малышке.
Накануне Наталья Фриске вместе с дочкой и мамой отправилась на отдых. В микроблоге она поделилась кадрами, на которых запечатлела, как Ольга Копылова гордо катит по аэропорту коляску, в которой восседает ее внучка-пухляшка Луна. Малышка облачена в костюм сливочного оттенка, состоящий из худи и штанишек.
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«Бабушка с Луной красавицы», «Счастливая бабушка», «Бабушка прям помолодела», - восхитились кадрами поклонники Натальи Фриске.
Напомним, дочка Натальи Фриске Луна появилась на свет 8 апреля 2022 года. Девочке скоро исполнится годик.
Дочь Натальи Фриске Луна. Фото: скрин соцсети