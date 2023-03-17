Последние несколько дней Бузова страдает от головокружений и сильной слабости. Выяснилось, что звезда с трудом переносит акклиматизацию. Не так давно Ольга вернулась со съемок реалити-шоу «Новые звезды в Африке», которые проходили в ЮАР, и никак не может привыкнуть к московскому режиму. Сказывается напряженный график и отсутствие полноценного отдыха:

«Организм просто истощен от усталости и стресса, а времени на отпуск нет. Срочно ищу даты в марте, чтобы хотя бы на пару дней отключить телефон и улететь», - говорит Бузова.

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Источник: 7days.ru