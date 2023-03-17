«Эту битву Юля проиграла»: Запашный поделился воспоминаниями о Началовой

В день памяти о Юлии Началовой известный дрессировщик Эдгард Запашный поделился своими воспоминаниями о ней.

«Несмотря на то что уже прошло достаточно много времени, я рад тому, что воспоминания сохранились, и они самые-самые теплые. С Юлей мы не были близкими друзьями. Были знакомыми. Она приходила ко мне на шоу, и однажды виделись с ней в телеэфире. Что касается ее творчества, то еще с «Утренней звезды», где она заблистала, она подняла это знамя и достойно его несла на протяжение всей жизни», — рассказал генеральный директор Большого московского цирка.

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Он добавил, что всегда восхищался не только талантом Юли, но и ее твердым характером и силой воли.