Отец покойной Началовой о болезни Костомарова: «Невозможно смотреть, как молодые и сильные люди доводят себя до края»

Накануне. 16 марта, исполнилось четыре года со дня смерти певицы Юлии Началовой. Ей было всего 38 лет, когда перестало биться ее сердце. Ситуация с Юлией Началова схожа с той, в которую попал прославленный фигурист, 46-летний Роман Костомаров. Оба поздно обратились к врачам, болезни были запущены, у обоих развился сепсис...
«Невозможно смотреть, как молодые и сильные люди доводят себя до края: как было с Юлечкой, как сейчас происходит со здоровьем Романа Костомарова», — поделился болью отец покойной Юлии Началовой, Виктор Началов.
Он признался, что ему слишком хорошо понятна ситуация, в которой оказался Роман Костомаров. Несмотря на то что со дня смерти Юлии Началовой прошло уже четыре года, Виктор Началов помнит все до мельчайших деталей.
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Роман Костомаров. Фото: Global Look Press
«Роман, как Юля, до последнего не обращал внимания на температуру, плохое самочувствие, надеялся, что организм вывезет. Но так получается не всегда. Роман, как мне кажется, попал в ту же ловушку, что и Юлия, решил, что его состояние пройдет само: дочка не посчитала рану на ноге большой проблемой, а Роман не придал значения простуде. Но иногда на первый взгляд пустяковое недомогание может превратиться в тяжелую болезнь», — высказался Виктор Началов.
Напомним, сейчас начали поступать сведения о состоянии Романа Костомарова, внушающие оптимизм. Олимпийскому чемпиону стало лучше, врачи вывели его из комы.
По материалам msk1.ru