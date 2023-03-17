Отец покойной Началовой о болезни Костомарова: «Невозможно смотреть, как молодые и сильные люди доводят себя до края»

Накануне. 16 марта, исполнилось четыре года со дня смерти певицы Юлии Началовой. Ей было всего 38 лет, когда перестало биться ее сердце. Ситуация с Юлией Началова схожа с той, в которую попал прославленный фигурист, 46-летний Роман Костомаров. Оба поздно обратились к врачам, болезни были запущены, у обоих развился сепсис...

«Невозможно смотреть, как молодые и сильные люди доводят себя до края: как было с Юлечкой, как сейчас происходит со здоровьем Романа Костомарова», — поделился болью отец покойной Юлии Началовой, Виктор Началов.

Он признался, что ему слишком хорошо понятна ситуация, в которой оказался Роман Костомаров. Несмотря на то что со дня смерти Юлии Началовой прошло уже четыре года, Виктор Началов помнит все до мельчайших деталей.

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