Удалили трахеостому: последние новости о Романе Костомарове на 17 марта

За жизнь олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова борются лучшие врачи Москвы. Уже 66 дней спортсмен лежит в больнице, пытается победить сепсис.

По последним данным, на 17 марта, Роману удалили трахеостому, сейчас он находится в сознании и может дышать самостоятельно.

Telegram-канал 112 сообщает, что олимпийскому чемпиону поменяли схему лечения, которая дала положительный результат.

Об ампутации руки тоже пока речи не идет, медики надеются, что кровоснабжение все же наладится.

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