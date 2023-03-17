Валерий Меладзе попал на деньги

Валерию Меладзе предъявлен иск на сумму 1,25 миллиона рублей. Дело в том, что в 2022 году должен был состояться концерт музыканта в Архангельске, но после нескольких переносов мероприятие и вовсе отменили, из-за чего организаторы понесли серьезные убытки: ведь пришлось возвращать деньги всем, кто купил билеты. Теперь организаторы намерены возместить свои убытки.

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Между тем Меладзе продолжает гастролировать по миру. 15 марта, например, он выступал в Дубае, сообщает телеканал «360» со ссылкой на РИА Новости. Выйдя на сцену, певец обратился к зрителям с пожеланиями дружбы и любви, а потом добавил: он желает своим зрителям, чтобы им были рады в каждой стране.