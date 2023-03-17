«Две моськи выезжают на прогулку»: Ефременкова засняла подросших сыновей-близнецов в коляске

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Затем Юлия Ефременкова показала, как выходит с коляской из подъезда.

«Слава богу, световой день увеличился. Выходишь в шесть часов на улицу гулять, и еще светло», — порадовалась Ефременкова.

Примечательно, что вместе с Юлией Ефременковой и детьми гуляет и папа малышей, Мондезир, на невозможность жизни с которым Юлия жаловалась несколько дней назад. Вероятно, пара сумела помириться, а Юлия Ефременкова пока закрывает глаза на ужасное отношение к ней Мондезира. Ведь ей одной с двумя детьми не справиться.