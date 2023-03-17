«Две моськи выезжают на прогулку»: Ефременкова засняла подросших сыновей-близнецов в коляске

Экс-участница и бывшая ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова часто делится милыми моментами в микроблоге с участием подрастающих сыновей-близнецов.
На этот раз она показала, как выходит с малышами на прогулку. Сначала молодая мама запечатлелась в лифте с коляской. Мальчики в два голоса плачут и машут из коляски ручками.
«Ну что, две моськи выезжают на прогулку. Что за плаки-плаки, а?» — говорит за кадром Юлия Ефременкова.
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Затем Юлия Ефременкова показала, как выходит с коляской из подъезда.
«Слава богу, световой день увеличился. Выходишь в шесть часов на улицу гулять, и еще светло», — порадовалась Ефременкова.
Примечательно, что вместе с Юлией Ефременковой и детьми гуляет и папа малышей, Мондезир, на невозможность жизни с которым Юлия жаловалась несколько дней назад. Вероятно, пара сумела помириться, а Юлия Ефременкова пока закрывает глаза на ужасное отношение к ней Мондезира. Ведь ей одной с двумя детьми не справиться.
Сыновья-близнецы Юлии Ефременковой. Фото: соцсети