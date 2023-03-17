«Содрала бабки и скрылась!»: сестра Бузовой стала блогером-марафонщиком

Сестра Ольги Бузовой, Анна, изо всех сил пытается доказать, что она чего-то может. Сначала девушка основала бизнес, который частично оказался провальным, потом решила обучать народ делать прически онлайн.

Но и тут не получилось. Разработчик сайта неожиданно исчез с необходимым материалом, подставив Бузову в самый важный момент. В итоге пользователи, заплатившие за курс, набросились на нее с проклятиями.

«Содрала бабки за прически и скрылась!», «И я заплатила это даме свои кровные», «Сколько еще таких, интересно!» — пишут люди в Сети.

Бузова в итоге извинилась перед подписчиками.

«Человек, ответственный за сайт, на котором был весь материал, пропал. Вместе с ним исчезли все видео, домен и сам сайт. Нам пришлось собирать все с нуля. Приношу свои извинения», — заявила она.

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