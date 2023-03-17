«И вашим и нашим»: Африкантова показала переписку с Пинчук, доказав, что та прикрывала Мусульбес и Капаклы

Экс-участница «Дома-2» Марина Африкантова доказала, какой лицемерной и лживой девушкой является Ирина Пинчук, подруга Тани Мусульбес.
Марина Африкантова разместила в телеграм-канале скрины своей переписки с Ирой Пинчук и скрины переписки Пинчук и Мусульбес. Пинчук старалась расположить к себе Африкантову, чтобы, как теперь считает Марина, докладывать все Мусульбес.
«Если с кем-то дружишь, то будь искренен в своих мотивах. Не нужно стараться быть хорошей для всех. Это называется лицемерием, когда и вашим и нашим! Говори правду всегда, ведь ложь вещь такая, можешь забыть, что врал, а правду — нет. А если играешь в разведчика, чтобы доложить все своим друзьям в такой сложный момент, то это верх неуважения ко мне! Сила в правде, не зря так говорят», — написала Марина Африкантова.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Ирина Пинчук делала все, чтобы прикрыть Таню Мусульбес, которая в тот момент уже встречалась с мужем Марины Африкантовой, Ромой Капаклы. Из переписки следует, что Пинчук позвала Мусульбес в Дубай, где в то время находились супруги Африкантова и Капаклы.
«Сейчас с рекламой закончу и начну тебя обрабатывать. У меня есть план в голове, идеальный просто! Тебе понравится, и все будут счастливы. Ты летишь сюда, две недели тут, у нас заканчивается аренда хаты, мама и Давид летят в Москву, а мы вчетвером на Бали», — делилась планами Пинчук с Мусульбес.
«Вот это план, вот это жир. Тут можно и умереть от счастья», — восхищалась подругой Мусульбес.
Переписка Африкантовой и Пинчук. Фото: соцсети
Переписка Пинчук и Мусульбес. Фото: соцсети
Напомним, после измены мужа Ромы Капаклы с Таней Мусульбес Марина Африкантова подала на развод.