«И вашим и нашим»: Африкантова показала переписку с Пинчук, доказав, что та прикрывала Мусульбес и Капаклы

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Ирина Пинчук делала все, чтобы прикрыть Таню Мусульбес, которая в тот момент уже встречалась с мужем Марины Африкантовой, Ромой Капаклы. Из переписки следует, что Пинчук позвала Мусульбес в Дубай, где в то время находились супруги Африкантова и Капаклы.