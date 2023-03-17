Букеты роз, охапки тюльпанов: поклонники усыпали цветами могилу Юлии Началовой в годовщину ее смерти

Накануне, 16 марта, исполнилось ровно четыре года со дня смерти певицы Юлии Началовой. Ее не стало 16 марта 2019 года. Популярной вокалистке навсегда осталось 38 лет.
В день память Юлии Началовой ее бывший пиар-директор Анна Исаева почтила память певицы в микроблоге. Она разместила видео с кладбища, показав, как выглядит могила Юлии Началовой.
Надгробие усыпано цветами. Поклонники Юлии Началовой принесли на ее могилу букеты роз и охапки тюльпанов.
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Под видео Анна Исаева процитировала слова из песни, которую пела Юлия Началова.
«Все, как всегда, и снова в окнах дождь…» 4 года назад не стало Юлии Началовой. В Москве дождь. И все, как всегда. Можно ли к этому привыкнуть? Люди. Мы приходим и уходим. А вокруг все, как всегда», — написала Анна Исаева.
Могила Юлии Началовой. Фото: скрин соцсети