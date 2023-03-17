Букеты роз, охапки тюльпанов: поклонники усыпали цветами могилу Юлии Началовой в годовщину ее смерти

Накануне, 16 марта, исполнилось ровно четыре года со дня смерти певицы Юлии Началовой. Ее не стало 16 марта 2019 года. Популярной вокалистке навсегда осталось 38 лет.

В день память Юлии Началовой ее бывший пиар-директор Анна Исаева почтила память певицы в микроблоге. Она разместила видео с кладбища, показав, как выглядит могила Юлии Началовой.

Надгробие усыпано цветами. Поклонники Юлии Началовой принесли на ее могилу букеты роз и охапки тюльпанов.

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