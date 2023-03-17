Букеты роз, охапки тюльпанов: поклонники усыпали цветами могилу Юлии Началовой в годовщину ее смерти

Юлия Началова

Юлия Началова. Фото: Global Look Press

Исполнилось четыре года с того дня, как не стало певицы Юлии Началовой.

Накануне, 16 марта, исполнилось ровно четыре года со дня смерти певицы Юлии Началовой. Ее не стало 16 марта 2019 года. Популярной вокалистке навсегда осталось 38 лет.

В день память Юлии Началовой ее бывший пиар-директор Анна Исаева почтила память певицы в микроблоге. Она разместила видео с кладбища, показав, как выглядит могила Юлии Началовой.

Надгробие усыпано цветами. Поклонники Юлии Началовой принесли на ее могилу букеты роз и охапки тюльпанов.

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Под видео Анна Исаева процитировала слова из песни, которую пела Юлия Началова.

«Все, как всегда, и снова в окнах дождь…» 4 года назад не стало Юлии Началовой. В Москве дождь. И все, как всегда. Можно ли к этому привыкнуть? Люди. Мы приходим и уходим. А вокруг все, как всегда», — написала Анна Исаева.

Могила Юлии Началовой. Фото: скрин соцсети

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