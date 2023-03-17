Дмитрий Хаустов после потери 52 килограммов изменился до неузнаваемости

Поклонники телеведущего Дмитрия Хаустова остались в восторге от преображения знаменитости.
Хаустонов вернул себе фигуру времен молодости. Журналист предстал обновленным перед зрителями программы «Малахов» на канале «Россия 1».
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Передача была посвящена астрологу Тамаре Глобе. Журналист признался, что всегда прислушивался к Глобе.
«В случае с ее предсказаниями надо верить всему. Мы хотели на Пхукет поехать, заказали путевки, оплатили тур. Это было 24 декабря 2004 года – за день до цунами, которое случилось в Индийском океане. Помню, сидим до эфира, я вижу эту картинку, и тут же вспоминаю ее слова: «Покупайте тур позже»», – вспомнил Дмитрий Хаустов.
Преобразившийся Дмитрий Хаустов. Фото: соцсети
Напомним, ранее стало известно, что Тамара Глоба предупреждала Владислава Листьева о беде перед его гибелью.