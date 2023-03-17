Дмитрий Хаустов после потери 52 килограммов изменился до неузнаваемости

«В случае с ее предсказаниями надо верить всему. Мы хотели на Пхукет поехать, заказали путевки, оплатили тур. Это было 24 декабря 2004 года – за день до цунами, которое случилось в Индийском океане. Помню, сидим до эфира, я вижу эту картинку, и тут же вспоминаю ее слова: «Покупайте тур позже»», – вспомнил Дмитрий Хаустов.