«Не выглядит, как модель»: Роза Сябитова ответила обидчикам дочери

Телеведущая Роза Сябитова не стала молчать после слов недоброжелателей в адрес ее дочери Ксении.

Напомним, летом прошлого года Сябитова впервые стала бабушкой. Несмотря на работу и личную жизнь, Сябитова старается помогать дочери и ее мужу воспитывать малышку Мирославу.

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К слову, недавно фолловеры нелестно отозвались о дочери Розы Сябитовой: