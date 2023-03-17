«Не выглядит, как модель»: Роза Сябитова ответила обидчикам дочери

Телеведущая Роза Сябитова не стала молчать после слов недоброжелателей в адрес ее дочери Ксении.
Напомним, летом прошлого года Сябитова впервые стала бабушкой. Несмотря на работу и личную жизнь, Сябитова старается помогать дочери и ее мужу воспитывать малышку Мирославу.
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К слову, недавно фолловеры нелестно отозвались о дочери Розы Сябитовой:
«Не выглядит, как модель, многое не успевает».
Сябитова заявила, что дочь сильно устает в роли мамы. Поэтому телеведущая старается помогать наследнице.
«Я вижу, как мои дети, став родителями, сильно устают, но при этом стараются не показывать свою усталость. Такое поведение вызывает у меня уважение к ним, но я знаю, что им требуется отдых», – рассказала звездная сваха в своем микроблоге.