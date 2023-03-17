«Самая страшная фотография»: Айза получила документы для проживания в США

Телеведущая Айза-Лилуна Ай рассказала, что приехала с младшим сыном в посольство в Джакарту.
Айза решила получить американскую визу.
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«Фух, вот что такое стресс. Мы приехали за американской визой, все прошли. Оказалось, что им не подходит мое фото, потому что у меня челка на лице. Мы в Джакарте нашли фотостудию», — рассказала Айза о трудностях получения документа в своем микроблоге.
Айзе нужно было успеть за 10 минут решить проблему с фотографией. Добираясь по пробкам, фотографируясь впопыхах, она все же успела.
«У меня будет однозначно самая страшная фотография на документы. Молюсь богу как никогда прежде», — заключила Айза.
Младший сын Айзы полетел вместе с ней. А вот старший остался с отчимом на Бали.
Напомним, ранее Айза раскрыла новые подробности ссоры Гуфа и Юлии Королевой.