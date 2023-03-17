«Самая страшная фотография»: Айза получила документы для проживания в США

Айзе нужно было успеть за 10 минут решить проблему с фотографией. Добираясь по пробкам, фотографируясь впопыхах, она все же успела.

«У меня будет однозначно самая страшная фотография на документы. Молюсь богу как никогда прежде», — заключила Айза.

Младший сын Айзы полетел вместе с ней. А вот старший остался с отчимом на Бали.

Напомним, ранее Айза раскрыла новые подробности ссоры Гуфа и Юлии Королевой.