«Самая страшная фотография»: Айза получила документы для проживания в США

Айза

Айза. Фото: соцсети 

Бывшая возлюбленная рэпера Гуфа поделилась переменами в жизни.

Телеведущая Айза-Лилуна Ай рассказала, что приехала с младшим сыном в посольство в Джакарту.

Айза решила получить американскую визу.

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«Фух, вот что такое стресс. Мы приехали за американской визой, все прошли. Оказалось, что им не подходит мое фото, потому что у меня челка на лице. Мы в Джакарте нашли фотостудию», — рассказала Айза о трудностях получения документа в своем микроблоге.

Айзе нужно было успеть за 10 минут решить проблему с фотографией. Добираясь по пробкам, фотографируясь впопыхах, она все же успела.

«У меня будет однозначно самая страшная фотография на документы. Молюсь богу как никогда прежде», — заключила Айза.

Младший сын Айзы полетел вместе с ней. А вот старший остался с отчимом на Бали.

Напомним, ранее Айза раскрыла новые подробности ссоры Гуфа и Юлии Королевой. 

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