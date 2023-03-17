«Даже обращалась за консультацией»: Анастасия Волочкова раскрыла секрет, как избавляется от переживаний

Балерина Анастасия Волочкова рассказала, как борется с плохим настроением.

У артистки только один раз была по-настоящему затяжная депрессия. Это случилось во время коронавирусных ограничений. Тогда Волочкова переживала из-за отмены концертов.

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Предотвращать депрессию Волочковой помогает любимое дело.