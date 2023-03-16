«На гребне нашего перемирия»: Дмитрий Губерниев нашел общий язык с Ольгой Бузовой

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев признался, что наконец подружился с телеведущей Ольгой Бузовой.
Напомним, ранее Дмитрий Губерниев повздорил с Ольгой Бузовой во время прямого эфира на спортивном канале. Губерниев весь эфир подшучивал над артисткой. А в какой-то момент Дмитрий поинтересовался у Ольги, какой коньяк она предпочитает на завтрак. Ольга в ответ расплакалась и обиделась на Дмитрия.
После неудачной беседы конфликт знаменитостей продлился почти два года. И вот наконец в отношениях Губерниева и Бузовой наступила «оттепель».
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«Мы уже, так сказать, сейчас на гребне нашего перемирия. Я надеюсь с Олей в каких-то совместных проектах принять участие. Тут никакого антагонизма нет, мы коллеги по работе», – заявил Губерниев в беседе с News.ru.