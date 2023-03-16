Нюша в прозрачном платье засветила свои сочные «гром-бедра» перед Арашем: все обалдели

Нюша уже много лет строит карьеру. Еще в юности она смогла прославиться на всю страну. Певица регулярно давала гастроли. Однако последние два года она редко выходит на сцену. Артистка переехала в Дубай, где растит двоих детей: четырехлетнюю дочку Серафиму-Симбу и годовалого сына Саффрона. Но недавно звезда начала активно приходить в форму.
Последние два месяца Нюша ходит в спортзал и на растяжку. Она не стесняется носить облегающие наряды. И 16 марта певица раскрыла тайну – она записала обновленную песню «Чудо» в дуэте с Арашем. В соцсети артистка выложила видео, на котором дефилировала с коллегой. Она щегольнула в прозрачном платье с эффектом чешуек. Звезда блеснула своими пышными бедрами.
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«Я снова верю в чудо», – написала Нюша.
Поклонники были удивлены. Многие восхитились тем, какой сюрприз приготовила певица. «„Это классно“, „Араш круто, но оригинал лучше“, Фигура такая словно опять беременна», «Формы такие впечатляющие», «Как ни худеет, а бедра все шире», — стали писать в Сети.