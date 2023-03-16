Нюша в прозрачном платье засветила свои сочные «гром-бедра» перед Арашем: все обалдели

Последние два месяца Нюша ходит в спортзал и на растяжку. Она не стесняется носить облегающие наряды. И 16 марта певица раскрыла тайну – она записала обновленную песню «Чудо» в дуэте с Арашем. В соцсети артистка выложила видео, на котором дефилировала с коллегой. Она щегольнула в прозрачном платье с эффектом чешуек. Звезда блеснула своими пышными бедрами.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».