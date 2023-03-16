Никакого стеснения: Водонаева подразнила подписчиков промежностью в обтягивающем боди — получилось горячо

Телеведущая Алена Водонаева порадовала подписчиков несколькими откровенными кадрами со своего отдыха. Скандальная звезда продолжает будоражить публику яркими снимками.

В этот раз брюнетка попозировала на веранде в темных очках и обтягивающем боди бежевого цвета цвета с яркими рисунками. Одежда выгодно подчеркнула достоинства дивы, кадр не остался без внимания. В руках Алена держит нож и разрезанный драконий фрукт. Сок плода стекает по бедрам теледивы. Никакого стеснения.

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«Уф, жара», «Идеально», «Тут надо просто любоваться», «Водонаева опять жесткач включила», — в комментариях у красотки, как и ожидалось, шквал эмоций.