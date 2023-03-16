ЖАРА MUSIC AWARDS в этом году состоится

6 апреля в Crocus City Hall пройдет шестая церемония награждения музыкальной премии ЖАРА MUSIC AWARDS. Премия будет вручаться за выдающиеся музыкальные достижения 2022 года.

Организаторы анонсировали более 20 музыкальных номеров. На сцене выступят: Jony, Егор Крид, Zivert, Сергей Лазарев, Филипп Киркоров, Ани Лорак, HammAli & Navai, Полина Гагарина, ANNA ASTI, Мари Краймбрери, Ваня Дмитриенко, Дима Билан, Тимати, Клава Кока, Artik & Asti, Лолита, Ольга Бузова, Emin, MOT и многие другие артисты.

Проголосовать за любимых исполнителей можно на сайте, голоса принимаются до 1 апреля 2023 года.

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