Отмыли 130 миллионов рублей, светит семь лет тюрьмы: что известно о деле блогера Лерчек и ее мужа

Блогер Лерчек, известная как Валерия Чекалина, и ее муж Артем стали фигурантами второго уголовного дела. Следственный комитет планирует предъявить паре обвинение по статье «Легализация (отмывание) денег, приобретенных в результате совершения преступления». Скандально известной семье грозит до семи лет тюрьмы.

По данным следствия, супруги еще в апреле 2021 года отмыли более 130 миллионов рублей, добытых преступным путем, купив на них доллары США. Сейчас следователи выясняют источник происхождения этих денег. Ранее Чекалиным были предъявлены обвинение по статье неуплата налогов — на 300 млн рублей. Пара находится под подпиской о невыезде.

На днях в трехэтажном особняке блогеров прошел обыск в рамках уголовного дела. При обыске в доме были обнаружены десять паспортов и слитки золота. В СМИ появились данные о возбуждении уголовного дела. Уточнялось, что Лерчеку может грозить до трех лет колонии.

По последней информации, Лерчек после требования прокуратуры запретить ей пользоваться интернетом, просила судью разрешить ей доступ в соцсети. Девушка жаловалась, что это ее единственный источник заработка. Теперь скандальная блогерша «не представляет», как ей зарабатывать. Однако, как стало известно, Лерчек и ее муж Артем уже давно имеют штат сотрудников, которые ведут их соцсети.

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