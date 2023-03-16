«Не стоит ждать чудес»: Роман Костомаров стал неузнаваемым

Российский фигурист Роман Костомаров по-прежнему находится в тяжелом состоянии в московской «Коммунарке». Врачи делают все возможное, чтобы спортсмен жил, но его организм пока не может победить сепсис.

Врачи считают, что таким, как прежде, Костомаров больше не будет никогда. Процессы, повлиявшие на спортсмена, оставят свой след.

«Не стоит ждать чудес. Такие повреждения, как у него, ведут к изменению личности. Наверняка что-то помнит из того, что было. Он ведь еще балансирует на весах, которые неизвестно куда качнутся», — заявил kp.ru врач-терапевт Андрей Звонков, ранее работавший с российской сборной по прыжкам на лыжах с трамплина.

Полностью в сознание Костомаров пока не пришел, питается он через зонд.

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