«Неприлично же! Что за срам!»: Костенко в крохотном бикини устроила страсть с Тарасовым на пляже

Анастасия Костенко уже давно стала женой Дмитрия Тарасова. Первое время ее многие называли разлучницей. Футболист ради нее ушел от Ольги Бузовой, но лишь спустя время телеведущая рассказала о пережитой измене. Но сама Костенко доказала, что у них настоящие чувства. Пара растит двух дочек и сына.
Недавно Тарасов выставил на продажу свой дом, купленный еще в прошлом браке. А вот на днях он уехал с семьей на Мальдивы. Пара привыкла путешествовать с детьми. Но на этот раз супруги устроили страсть на пляже. На новом видео Костенко козырнула своими стройными формами в бикини. Она стала обжиматься с мужем на побережье.
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«Множим любовь, как можем», – заявила Анастасия.
Поклонники отметили, что многодетная мама находится в отличной форме. Однако многие осудили пару за пылкие кадры. «Домножитесь, после отпуска будет четвертый», «Фигура шикарная», «Не надоели еще друг другу?», «Неприлично же! Что за срам!», «Смотреть неприятно», — стали писать подписчики.