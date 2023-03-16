«Неприлично же! Что за срам!»: Костенко в крохотном бикини устроила страсть с Тарасовым на пляже

Недавно Тарасов выставил на продажу свой дом, купленный еще в прошлом браке. А вот на днях он уехал с семьей на Мальдивы. Пара привыкла путешествовать с детьми. Но на этот раз супруги устроили страсть на пляже. На новом видео Костенко козырнула своими стройными формами в бикини. Она стала обжиматься с мужем на побережье.

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