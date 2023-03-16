«Неприлично же! Что за срам!»: Костенко в крохотном бикини устроила страсть с Тарасовым на пляже

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов. Фото: Global Look Press

Футболист проводит отпуск с женой на Мальдивах. Пара не удержалась и устроила обжимания в общественном месте.

Анастасия Костенко уже давно стала женой Дмитрия Тарасова. Первое время ее многие называли разлучницей. Футболист ради нее ушел от Ольги Бузовой, но лишь спустя время телеведущая рассказала о пережитой измене. Но сама Костенко доказала, что у них настоящие чувства. Пара растит двух дочек и сына.

Недавно Тарасов выставил на продажу свой дом, купленный еще в прошлом браке. А вот на днях он уехал с семьей на Мальдивы. Пара привыкла путешествовать с детьми. Но на этот раз супруги устроили страсть на пляже. На новом видео Костенко козырнула своими стройными формами в бикини. Она стала обжиматься с мужем на побережье.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

«Множим любовь, как можем», – заявила Анастасия.

Поклонники отметили, что многодетная мама находится в отличной форме. Однако многие осудили пару за пылкие кадры. «Домножитесь, после отпуска будет четвертый», «Фигура шикарная», «Не надоели еще друг другу?», «Неприлично же! Что за срам!», «Смотреть неприятно», — стали писать подписчики.

 

Читайте также