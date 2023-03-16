«Светлячок на выгуле»: Клава Кока в купальнике Versace игриво оголила «сдобу» на пляже (фото)

Примечательно, что Клава устроила себе отдых накануне концерта. Она понежилась на пляже, надев прозрачный халатик. Певица устроила пляжную фотосессию на побережье. Она покрасовалась в купальнике Versace. Блондинка обнажила свои формы. Клава блеснула округлыми формами и упругим бюстом.

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