«Светлячок на выгуле»: Клава Кока в купальнике Versace игриво оголила «сдобу» на пляже (фото)

Клава Кока уже давно строит карьеру. Она выпустила множество хитов и все чаще становится членом жюри в телевизионных шоу. Певица обладает не только вокальными данными, но и эффектной внешностью. Она не боится носить смелые наряды. На этот раз звезда устроила гастроли. Она прилетела в Таиланд.
Примечательно, что Клава устроила себе отдых накануне концерта. Она понежилась на пляже, надев прозрачный халатик. Певица устроила пляжную фотосессию на побережье. Она покрасовалась в купальнике Versace. Блондинка обнажила свои формы. Клава блеснула округлыми формами и упругим бюстом.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Клава Кока. Фото: соцсети звезды
«Светлячок на выгуле. Жду всех завтра на сольнике на Пхукете в Тайланде. Какие только места я не посещаю благодаря своей любимой работе», — написала звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Клава. Многие отметили, что она зря собралась худеть. «Вот это лучок!», «Хороша», «Аппетитные формы», «И все парни пустили слюнки», — стали писать фанаты.