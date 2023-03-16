«Осторожно! Эта девушка горяча!»: Валя Карнавал устроила эротичные танцы, обнажив свои «аппетитки»

На этот раз Валя вернулась из романтического отпуска и заболела. Уже два месяца блогерша пытается вернуться в строй. Однако пока она редко выходит из дома. 16 марта блондинка сняла видео, устроив смелые танцы на камеру. Певица облачилась в бархатный спортивный костюм. Она оголила свою округлую грудь. Карнавал грациозно изгибалась на камеру.

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