«Осторожно! Эта девушка горяча!»: Валя Карнавал устроила эротичные танцы, обнажив свои «аппетитки»

Валя Карнавал уже давно строит карьеру. Она прославилась благодаря роликам в соцсетях. Потом ей удалось стать певицей. Теперь юная артистка выступает на фестивалях и премиях. А в прошлом году она встретила Сашу Стоуна, с которым теперь готовится к свадьбе. Однако звезда не перестает носить смелые наряды и публиковать смелые фото.
На этот раз Валя вернулась из романтического отпуска и заболела. Уже два месяца блогерша пытается вернуться в строй. Однако пока она редко выходит из дома. 16 марта блондинка сняла видео, устроив смелые танцы на камеру. Певица облачилась в бархатный спортивный костюм. Она оголила свою округлую грудь. Карнавал грациозно изгибалась на камеру.
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«Осторожно! Эта девушка горяча! У нее 39», – написала звезда.
Поклонники были рады видеть Валю. Многие отметили, что выглядит она превосходно. «В любой ситуации дразнит мужчин», «Всем так страдать», «А грудь вперед не забыла выставить», «Что за чикуля», — стали писать подписчики.