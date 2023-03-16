Лиза кружилась перед мамой: Галкин* заснял, как маленькие двойняшки играли с дочкой Орбакайте на Сардинии

Алла Пугачева уже давно стала легендарной певицей. Она не скрывает, что рождение двойняшек Лизы и Гарри поменяло ее жизнь. Певица перестала выступать, посвятив себя семье. А в 2022 году она переехала жить в Израиль с Максимом Галкиным* и детьми. Теперь лишь иногда звезда выходит в свет в Тель-Авиве.
На этот раз Галкин* уехал на гастроли. Однако он делится архивные кадрами с семьей. На этот раз юморист вспомнил, как они отдыхали на Сардинии. Там были даже Кристина Орбакайте и Михаил Земцов с дочкой Клавой.
На видео малышка Лиза еще маленькая. Она кружилась в белом платье перед мамой, а также играла с Клавой и качалась на качелях. Тогда Гарри почти не отходил от сестры. Они даже любовались видами под луной. В честь праздника родители позволили им поздно лечь спать.
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Поклонники признались что, успели соскучиться по двойняшкам. Им в этом году исполнится по 10 лет. Многие отметили, что дети быстро растут. «Какие тут все счастливые», «Лиза просто принцесса», «Какая большая и дружная семья», «Тут Клава копия мамы», «Ой, дети такие радостные», — стали писать в Сети.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.