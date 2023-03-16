Лиза кружилась перед мамой: Галкин* заснял, как маленькие двойняшки играли с дочкой Орбакайте на Сардинии

На этот раз Галкин* уехал на гастроли. Однако он делится архивные кадрами с семьей. На этот раз юморист вспомнил, как они отдыхали на Сардинии. Там были даже Кристина Орбакайте и Михаил Земцов с дочкой Клавой.

На видео малышка Лиза еще маленькая. Она кружилась в белом платье перед мамой, а также играла с Клавой и качалась на качелях. Тогда Гарри почти не отходил от сестры. Они даже любовались видами под луной. В честь праздника родители позволили им поздно лечь спать.

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